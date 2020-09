‘Aantal steekincidenten blijft stijgen’

Hulpdiensten moeten steeds vaker in actie komen in verband met een steekpartij. Dit jaar werd er bijna 750 keer gealarmeerd voor een steekincident. Dat meldt website Alarmeringen.nl op basis van een analyse van het aantal meldingen van steekincidenten die gedaan werden via alarmeringsnetwerk P2000.

In de eerste acht maanden van dit jaar werd 744 keer een melding gestuurd omdat er iemand werd neergestoken, een stijging van 30 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Voor heel 2019 kwam de teller uit op 949, waardoor 2020 verhoudingsgewijs op een nieuw record lijkt af te stevenen, aldus Alarmeringen.nl.

Alleen in Limburg en Noord-Holland daalde het aantal gemelde steekincidenten dit jaar. In alle andere provincies was sprake van een stijging, met de grootste toename in de provincies Utrecht en Flevoland.

In de grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam werd de afgelopen maanden het vaakst gealarmeerd voor een steekpartij. In de hoofdstad was wel sprake van een forse daling: dit jaar werden er 35 steekincidenten gemeld, in dezelfde periode een jaar eerder waren dat er 73.