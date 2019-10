Aantal stamceldonoren verzesvoudigd

Het aantal Nederlanders dat geregistreerd staat als stamceldonor is opgelopen tot 300.000. Vijf jaar geleden waren dat er nog maar 50.000, maakte Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, bekend.

Ook het aantal stamceldonaties neemt toe. Dit jaar hebben al ruim 150 Nederlanders stamcellen afgestaan, zodat patiënten ermee behandeld kunnen worden voor ernstige bloedziekten als leukemie. Vier jaar geleden waren dit er 50.

Per jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben. Een patiënt met leukemie of een andere vorm van bloedkanker kan genezen door een stamceltransplantatie.