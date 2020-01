Aantal snelwegwandelaars neemt opnieuw toe

Opnieuw is het aantal snelwegwandelaars in Nederland toegenomen. Dat meldt Rijkswaterstaat dinsdag. Vorig jaar werden 3877 wandelaars op en naast de snelweg geregistreerd, terwijl het in 2018 nog ging om 3177 meldingen. Sinds 2014 neemt het aantal snelwegwandelaars explosief toe. In dat jaar telde Rijkswaterstaat 1396 wandelaars.

Volgens weginspecteurs gaat het vaak om lifters, verwarde mensen en personen die dronken zijn. Het komt ook vaak voor dat automobilisten op de snelweg belanden omdat ze zonder benzine staan. Daarnaast worden voetgangers regelmatig door hun navigatiesysteem naar een snelweg geleid.

Rijkswaterstaat roept mensen op om niet langs snelwegen te lopen. „Door de hoge snelheid van het verkeer en de slechte zichtbaarheid van mensen langs de snelweg moet je het gewoon echt niet doen. In geval van nood moet een weggebruiker te allen tijde een veilige plek achter de vangrail zoeken en daar wachten op hulp. Ga niet zelf lopen.”