Aantal Rotterdammers in bijstand gedaald

Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering is deze maand voor het eerst in bijna acht jaar gedaald tot 34.000. Begin vorig jaar waren er nog bijna 38.000 Rotterdammers met een bijstandsuitkering.

De daling valt volgens de gemeente Rotterdam toe te schrijven aan een andere aanpak sinds aanvang van de collegeperiode in 2018. Zo is er onder andere ingezet op meer persoonlijke aandacht. „We kijken nu beter naar de mens achter de werkzoekende en naar wat er in diens leven speelt”, aldus wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen.

In samenwerking met het UWV probeert Rotterdam onder meer werkzoekenden aan een baan te helpen om te voorkomen dat ze een beroep moeten doen op de bijstand. Rotterdammers in de bijstand konden daarnaast het afgelopen jaar taalcursussen en workshops volgen om ze een betere kans te geven op de arbeidsmarkt. Ook hadden ze vaker contact met een begeleider en kregen ze hulp om hun financiën op orde te houden.

De bijna vierduizend uitkeringen minder dit jaar heeft Rotterdam een besparing van ruim 55 miljoen euro opgeleverd. In 2022 wil het college het aantal uitkeringsgerechtigden in de stad verder hebben teruggebracht naar 30.000.