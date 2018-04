Aantal rechtszaken daalt flink

Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak. Al met al heeft de rechtspraak vorig jaar 1,6 miljoen zaken behandeld.

Vooral het aantal zogenoemde kanton handelszaken is flink gedaald. Die gaan vaak over incasso’s na het niet betalen van rekeningen, zoals voor een zorgverzekering of telefoonabonnement. Vorig jaar zijn daar 81.000 minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. De daling komt onder meer door een ‘verbeterde betalingsmoraal’ na de economische crisis, de toegenomen beschikbaarheid van bemiddeling zoals mediation, maar ook doordat de hoge griffierechten veel mensen afschrikken. Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden om een rechtszaak te mogen voeren.