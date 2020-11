Aantal positieve coronatesten verder gedaald

Het aantal gemelde coronabesmettingen is maandag verder gedaald, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen er bij het instituut 8306 meldingen binnen van positieve tests. Op zondag waren dat er 8736, zo blijkt uit bijgestelde cijfers.

De meldingen nemen de laatste dagen af. Op zaterdag ging het om 9819 meldingen en vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn er bijna 67.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn ruim 368.000 Nederlanders positief getest. Het werkelijke aantal mensen dat het virus heeft opgelopen ligt vrijwel zeker hoger, omdat in de beginfase van de uitbraak lang niet iedereen werd getest.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 29 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Zondag werd bekend dat 39 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

Rotterdam-Rijnmond liet een toename zien afgelopen etmaal van 1024 nieuwe positieve tests. Midden- en West-Brabant telde 972 nieuwe gevallen, gevolgd door de provincie Utrecht met 633 positieve tests. Haaglanden volgde met 561 nieuwe gevallen.

