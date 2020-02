Aantal plofkraken op geldautomaten stijgt fors

Vorig jaar zijn veel meer plofkraken op geldautomaten gepleegd dan in 2018. In 2019 probeerden criminelen 95 keer pinautomaten te kraken tegenover 61 keer het jaar ervoor. Dat is een stijging van ruim 50 procent, bevestigde de politie maandag. Bij ruim twee derde van de kraken, is niets buitgemaakt. Bij 16 procent is wel geld gestolen en bij een even hoog percentage kraken is dat niet duidelijk.

Bij verreweg de meeste kraken worden explosieven gebruikt. De gebruikte explosieven zijn vaak ook zwaarder, waardoor de schade groter is. De meeste plofkraken - twintig - waren vorig jaar in en om Amsterdam, de politie-eenheid Midden-Nederland kreeg te maken met achttien plofkraken, gevolgd door Noord-Holland met twaalf. De politie-eenheid Den Haag had met twee de minste plofkraken.

Uit de cijfers blijkt dat in België en Duitsland vorig jaar ook vaker plofkraken werden gepleegd, maar de stijging is in Nederland relatief het hoogst. Verder blijkt dat de automaten van ABN Amro de meeste aanvallen kregen te verduren (52).