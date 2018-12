Aantal overvallen op supermarkten stijgt

Het aantal overvallen op supermarkten neemt toe. Van januari tot en met november waren het er 91, vorig jaar waren het er in dezelfde periode 76.

„Vooral de opleving van de hit and run-overvallen baart ons zorgen, zeker de laatste maanden zijn er relatief veel overvallen op supermarkten. Die worden het vaakst gepleegd door jonge gasten die amateuristisch te werk gaan. Opvallend is dat daders vaker verwarde personen zijn die acuut geld nodig hebben en vervolgens met een wapen een supermarkt binnenlopen”, zegt landelijk overvalcoördinator van de Nationale Politie, Jos van der Stap, vrijdag in het AD.

Volgens hem vinden ‘harde criminelen’ overvallen nauwelijks meer de moeite waard. „Deze professionals richten zich voornamelijk op plofkraken en drugshandel, daarmee valt meer geld te verdienen. Overvallers vallen bijna altijd in de categorie sad en mad guys.” Volgens Van der Stap wordt de helft van de daders gepakt.