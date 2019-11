Aantal overlijdens rond geboorte blijft gelijk

In 2018 zijn in Nederland 1288 kinderen rond de geboorte overleden. Dat zijn er ongeveer 7,9 per 1000 pasgeborenen. Dat sterftecijfer is vergelijkbaar met dat van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Perined, een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties die zich met de geboortezorg bezighouden.

Perined stelt dat de sterfte van kinderen rond de geboorte ongeveer tien jaar lang sterk is gedaald. Dat was onder meer het gevolg van de invoering van de 20 wekenecho waarbij naar eventuele afwijkingen bij de baby wordt gekeken en verbeteringen in de zorg voor pasgeboren kinderen.

Babysterfte daalt door rookverbod horeca

De laatste vijf jaar vlakt de daling van de babysterfte af. Toch is het volgens Ger de Winter van Perined nog mogelijk de daling verder omlaag te brengen. Hij wijst onder meer op preventieve maatregelen voor of tijdens de zwangerschap, zoals stoppen met roken. Ook noemt hij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Daarmee worden kwetsbare stellen onder meer geholpen om goed voorbereid met de zwangerschap te beginnen. Ook het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen in kwetsbare gezinnen behoort tot de doelstellingen.