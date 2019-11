Aantal otters blijft groeien

Het aantal otters in Nederland blijft toenemen. In de winter 2018/2019 werden 360 dieren geteld. In dezelfde periode het jaar daarvoor waren dat er 275. Dat melden de Zoogdiervereniging en de Wageningen Universiteit op de website Nature Today.

De otter was in 1988 in Nederland uitgestorven. In 2002 is gestart met een herintroductieprogramma en dat blijkt succesvol. De otters verspreiden zich ook steeds meer over het land. Het grootste deel van de otters houdt zich op in Overijssel, Friesland, Flevoland en Drenthe. Kleinere aantallen verblijven in Gelderland, Zuid-Holland, Groningen en Noord-Holland. Alleen in Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn geen vestigingen bekend.

Het aantal beesten dat wordt doodgereden blijft echter wel hoog. In de afgelopen winterperiode werden bijna honderd doodgereden otters gemeld. Er is volgens de onderzoekers een duidelijke relatie tussen het aantal doodgereden otters en de geschatte populatiegrootte. Hoe groter de populatie, hoe meer otters er worden doodgereden. Ondanks de hoge verkeerssterfte lukt het otters om ook verder weg vestigingen te realiseren.