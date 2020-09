Aantal opnames op intensive care boven alarmniveau

Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care wordt opgenomen, is de afgelopen dagen zo hard gestegen dat de alarmbellen op het coronadashboard van de overheid afgaan. In de afgelopen drie dagen zijn 31 mensen verplaatst naar een intensivecareafdeling, gemiddeld 10,3 per dag. De zogenoemde signaalwaarde, de grens waarbij extra maatregelen misschien nodig zijn, ligt op 10.

De laatste keer dat het aantal intensivecareopnames boven de limiet uitkwam, was op 5 mei. Toen daalde het aantal besmettingen.

Op 11 september kwam het aantal positieve tests uit boven de signaalwaarde, voor het eerst sinds half april. Daar wordt alarm geslagen wanneer in een dag tijd het virus bij meer dan 7 op de 100.000 mensen wordt vastgesteld. Daarom besloot het kabinet al tot coronamaatregelen in sommige regio’s.

Het aantal ziekenhuisopnames ligt nog wel onder de kritische grens. In de afgelopen drie dagen zijn 91 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen, dus gemiddeld 30,3 per dag. Bij een gemiddelde van 40 gaat die alarmbel af. Dat gebeurde op 15 mei voor het laatst.