Aantal opgenomen coronapatiënten weer gedaald

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis is voor de tweede dag op rij gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2512 mensen op de verpleegafdelingen en intensive cares, 60 minder dan op woensdag en 141 minder dan op dinsdag.

„Uitstekend nieuws”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende tijd langzaam verder kan dalen. Maar het zal volgens Kuipers nog weken tot maanden duren voor de zorg weer terug op het normale niveau is.

Volgens Kuipers is nu het ‘plateau’ bereikt. „Het duurt nog een aantal dagen om te zeggen wat het hoogste moment is, het kan zijn dat het morgen toch net iets hoger is”, zegt hij. Bovendien is het nog te vroeg om te voorspellen hoe snel en hoe ver het aantal opgenomen patiënten de komende periode kan dalen. Maar Kuipers gaat ervan uit dat eind november minder mensen in een ziekenhuis liggen dan nu.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1905 patiënten, 55 minder dan op woensdag en 139 minder dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde licht. Daar liggen nu 607 mensen, vijf minder dan op woensdag en twee minder dan op dinsdag.