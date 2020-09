Aantal opgenomen coronapatiënten vrij stabiel

Het aantal patiënten dat met corona op de intensive care ligt, is nu 31. Dat zijn er twee minder dan zondag. Er liggen 552 mensen om andere redenen op de ic, 24 minder dan de voorgaande dag. In totaal verblijven 583 mensen op de ic, 26 minder dan een dag eerder.

Het aantal mensen dat met corona is opgenomen maar niet op de ic ligt, bedraagt 109, vier meer dan zondag. Het zijn de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

„Het aantal opgenomen COVID-patiënten is nog vrij stabiel laag, ondanks het stijgend aantal nieuwe infecties in de afgelopen week. De overall ic-bezetting is daarbij terug op het laagste niveau van de afgelopen maand”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.