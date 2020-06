Aantal onderzoeken naar synthetische drugs neemt fors toe

Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar synthetische drugs is vorig jaar met 34 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Dit meldt het Openbaar Ministerie dinsdag in het jaarbericht over 2019.

Vorig jaar liepen er bij de arrondissementsparketten van het OM 186 onderzoeken naar synthetische drugs, in 2018 waren dat nog 139. Het OM spreekt in het jaarbericht van een opvallende toename. Van de onderzoeken die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de parketten richt het merendeel zich op de productie van drugs, drugshandel en het witwassen van de daarbij verdiende winsten.

In 2019 nam de geregistreerde criminaliteit na een jarenlange daling weer toe. Onder meer het aantal aangiften van (online) fraude en oplichting vertoonde een volgens het OM opvallende stijging. Ook het aantal aangiften van verkrachting, diefstal met geweld, bedreiging en mensenhandel nam toe.