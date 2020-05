Het aantal nieuwe kankerdiagnoses stagneert. Het begon vorige maand te stijgen na de forse daling eerder tijdens de coronacrisis, maar gaat nu al drie weken niet verder omhoog. Dat bevestigt de Nederlandse Kankerregistratie na een bericht in Medisch Contact.

Het aantal blijft nu, volgens voorlopige cijfers, schommelen op drie kwart van het normale aantal. Aangenomen wordt dat mensen tijdens de coronacrisis minder snel naar de huisarts of het ziekenhuis gaan uit vrees voor besmetting of omdat ze de zorg niet willen belasten.

Voor de uitbraak waren er ongeveer 3500 nieuwe kankerdiagnoses per week. Op het dieptepunt van de crisis, eind maart/begin april, was dat met circa 30 procent gedaald. De tweede week van april ging het aantal diagnoses omhoog naar ongeveer drie kwart van de normale hoeveelheid. Maar inmiddels is er nog steeds sprake van een kwart minder diagnoses.

Het aantal constateringen van huidkanker is zelfs ruim de helft minder geweest dan normaal, maar is nu ongeveer 65 procent. Huidkanker komt veel bij senioren voor, die ook een risicogroep vormen voor het coronavirus.