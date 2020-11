Aantal nieuwe hiv-besmettingen gedaald

Zo’n 580 mensen kregen vorig jaar te horen dat ze met hiv besmet zijn geraakt. Dat zijn er minder dan het voorgaande jaar, toen er 664 nieuwe hiv-infecties bijkwamen. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Hiv Monitoring.

Volgens het Aidsfonds is de hiv-epidemie in Nederland met deze afname nog zeker niet opgelost. „Naar schatting 1730 mensen met hiv kennen hun hiv-status niet. Mensen die langer rondlopen met een onbehandelde hiv-infectie hebben meer kans op langdurige gezondheidsschade. Mensen die niet weten dat ze hiv hebben en wiens virus niet onderdrukt wordt, kunnen onwetend hiv verder overdragen”, aldus het fonds.

De gemiddelde tijd tussen hiv oplopen en de diagnose werd in 2019 geschat op 2,6 jaar. Volgens het Aidsfonds komen nog steeds veel mensen met hiv te laat in de zorg. Vorig jaar zijn 18 mensen in Nederland overleden aan aids, veelal omdat te laat ontdekt is dat ze hiv hebben.

De meeste mensen met hiv in Nederland kennen hun hiv-status, worden behandeld met medicijnen en hebben een onderdrukt hiv-virus. Dat betekent dat zij net zo lang en gezond leven als anderen en het virus niet meer door kunnen geven.