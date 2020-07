Aantal nieuwe gevallen stijgt verder, vooral in Rotterdam

Het aantal coronagevallen blijft oplopen. Op dinsdag is het virus 223 keer vastgesteld, het hoogste aantal sinds begin juni. Het is de derde dag op rij dat het aantal nieuwe gevallen boven de 200 ligt. Half juli was het aantal dagelijkse gevallen voor het eerst in tijden gestegen tot boven de 100.

De regio Rotterdam-Rijnmond is het epicentrum van Nederland. Daar werd het coronavirus dinsdag 63 keer vastgesteld. Dit komt neer op meer dan een kwart van alle nieuwe gevallen in Nederland. Afgelopen zondag werd het virus 64 keer vastgesteld in Rotterdam en omstreken, en in de afgelopen zeven dagen zijn al 346 gevallen bevestigd.

In Amsterdam-Amstelland werd het virus dinsdag 30 keer vastgesteld, in Midden- en West-Brabant kwamen 26 nieuwe gevallen aan het licht en Haaglanden meldde 23 positieve tests. In Hollands Midden kregen 17 mensen dinsdag te horen dat ze besmet zijn geraakt.