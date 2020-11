Aantal nieuwe coronagevallen stijgt weer

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 5658 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is hoger dan woensdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5418 gevallen meldde. Op dinsdag meldde het instituut 4682 positieve tests.

De gemeente Amsterdam telde de meeste positieve tests. Het coronavirus werd vastgesteld bij 395 inwoners van de hoofdstad. In Rotterdam kwamen 326 nieuwe gevallen aan het licht, in Den Haag 172 en in Utrecht 118. Daarna volgt de gemeente Westland met 74 meldingen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 40.073 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is aanzienlijk minder dan in de week ervoor, toen er ruim 60.000 gevallen bijkwamen.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 89. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. In de Brabantse gemeente Altena werden vijf sterfgevallen geregistreerd. Verder werd het overlijden gemeld van vier inwoners van Rotterdam en vier mensen uit Roosendaal. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 76 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus vastgesteld bij ruim 430.000 mensen in Nederland. Van iets meer dan 8300 mensen is bekend dat ze aan de besmetting zijn overleden.