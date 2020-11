Aantal nieuwe coronagevallen fors gedaald afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is maandag met bijna 1000 gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4709 positieve tests geregistreerd, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend. In het voorgaande etmaal ging het om 5696 nieuwe gevallen. Dat betekent een afname van 987 in het afgelopen etmaal.

Het waren er aanvankelijk 5703 tussen zaterdagochtend en zondagochtend, maar dat is maandag bijgesteld.

Sinds vorige week maandag was elke dag sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen, behalve op vrijdag. Toen meldde het RIVM een stijging van een kleine 300.

In totaal zijn er in de afgelopen zeven dagen ruim 46.700 positieve tests gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn er bijna 415.000 Nederlanders positief getest.

Afgelopen etmaal zijn 40 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Die informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 44 sterfgevallen gemeld.