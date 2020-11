Aantal nieuwe coronagevallen daalt voor het eerst sinds dinsdag

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor het eerst sinds dinsdag gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 5941 positieve tests geregistreerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had op vrijdag 6109 nieuwe gevallen gemeld, maar dat is zaterdag bijgesteld naar 6108. Donderdag werden 5651 nieuwe gevallen gemeld, woensdag 5417 en dinsdag 4681.

In Rotterdam zijn het afgelopen etmaal 328 besmettingen vastgesteld, in Amsterdam kwamen 308 gevallen aan het licht, in Den Haag 154, in Tilburg 130 en 118 in Den Bosch. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kende met 670 de meeste nieuwe besmettingen. Midden- en West-Brabant telde er 578, Haaglanden 394, Amsterdam-Amstelland 367 en Gelderland-Zuid 185.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 86. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren 54 sterfgevallen gemeld.