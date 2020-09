Aantal nieuwe coronagevallen blijft min of meer gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdagmiddag weer bekend hoe het coronavirus in Nederland zich ontwikkelt. Rond 14.00 uur meldt het instituut hoeveel positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen week zijn gemeld door de regionale gezondheidsdiensten. Waarschijnlijk is het aantal besmettingen ongeveer gelijk aan vorige week, of misschien iets hoger.

Bij de update van vorige week dinsdag meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 3588 meldingen van nieuw vastgestelde coronagevallen had gekregen. In de zes dagen na die update steeg het aantal coronabesmettingen met ruim 3100, oftewel ongeveer 500 per dag. Als tussen maandagochtend en dinsdagochtend ook 500 gevallen zijn gemeld, komt het weekcijfer uit op ongeveer 3600.

Daarmee zou het totaal aantal vastgestelde besmettingen sinds het begin van de uitbraak in februari stijgen tot boven de 70.000. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog hoger, omdat in de begindagen lang niet iedereen werd getest.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag ook 32 sterfgevallen en 84 ziekenhuisopnames. In de afgelopen zes dagen zijn 18 mensen overleden en werden 62 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen.

In Amsterdam zijn in de afgelopen dagen de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld. Het aantal gevallen in de hoofdstad steeg sinds dinsdag met 575. In Rotterdam kwamen in zes dagen tijd 344 besmettingen aan het licht. Het aantal coronagevallen in Den Haag steeg met 305 en in Utrecht met 128. Andere snelle stijgers zijn de gemeenten Tilburg, Eindhoven, Breda, Almere, Den Bosch, Delft, Maastricht en Westland.

Rotterdam telt de meeste ziekenhuisopnames over de afgelopen zes dagen. Twintig inwoners van de Maasstad werden zo ziek door het coronavirus dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. In Amsterdam belandden dertien inwoners in een ziekenhuis. Den Haag, Capelle aan den IJssel en Goes hadden elk twee sterfgevallen. In Amsterdam stierf één inwoner, in Rotterdam niemand.