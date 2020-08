Aantal nieuwe coronabesmettingen flink gedaald

In de afgelopen 24 uur zijn 366 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er flink minder dan gisteren, toen lag dat aantal op 431. De grootste besmettingshaard is nog steeds Rotterdam-Rijnmond. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn daar 111 mensen positief getest, tegen 125 een dag eerder. Dat meldt het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen in Amsterdam bedroeg 30, een dag eerder waren er 67 nieuwe gevallen bijgekomen. In de regio Haaglanden kwamen 45 besmettingen aan het licht tegen 51 een dag eerder. De provincie Utrecht telde 24 nieuwe besmettingen, 2 meer dan zaterdag werd gemeld. De regio Hollands-Midden noteerde 17 positieve gevallen. In de regio Midden-en West-Brabant telden de gezondheidsautoriteiten 42 nieuwe besmettingen tegen 33 in het voorgaande etmaal.