Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt deze week vermoedelijk

Tussen de 3500 en 4000 nieuwe besmettingen met het coronavirus, dat is het cijfer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag rond 14.00 uur naar buiten brengt. Vorige week meldde het RIVM 4013 nieuwe besmettingen in de zeven voorgaande dagen. Dat was de eerste daling sinds begin juli, maar het was nog een lichte daling. De week daarvoor was het virus 4036 keer vastgesteld.

In de zes dagen na de vorige update zijn er ruim 3100 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld ongeveer 526 per dag. De dagelijkse stijging blijft al tijden onder de 600.

In Amsterdam zijn in de afgelopen zes dagen 527 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Vijf mensen zijn er in een ziekenhuis opgenomen. Twee inwoners van de hoofdstad zijn aan het virus overleden. Rotterdam telt 349 besmettingen in zes dagen tijd, 11 ziekenhuisopnames en 5 sterfgevallen. In Den Haag kwamen er in dezelfde periode 255 besmettingen, 8 ziekenhuisopnames en 3 sterfgevallen bij.