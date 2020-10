Aantal nieuwe besmettingen blijft boven de 10.000

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 10.280 positieve coronatests geregistreerd. Op woensdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8118 positieve tests gemeld. Dit cijfer was echter lager door een technische storing, waardoor de gegevens niet compleet waren. In de drie voorgaande dagen meldde het gezondheidsinstituut iets meer dan 10.000 besmettingen.

Het aantal sterfgevallen kwam afgelopen etmaal uit op 62. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 54 sterfgevallen gemeld.