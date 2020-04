Aantal Nederlandse doden door corona stijgt met 134 naar 1173

Het officiële dodental door het coronavirus is met 134 gestegen. Van 1173 Nederlanders staat nu vast dat ze aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De toename is lager dan dinsdag. Toen meldde het instituut 175 sterfgevallen, het hoogste aantal tot dan toe sinds het begin van de uitbraak. Het aantal meldingen staat echter niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Als mensen overlijden aan Covid-19, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM.

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 447 ook lager dan dinsdag, toen 722 meldingen binnenkwamen. Ook bij dit getal ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie. Het aantal positieve testen nam met ruim duizend toe.

Een belangrijke kanttekening bij de cijfers is dat lang niet iedere besmetting wordt opgemerkt. Ook mensen die zonder te zijn getest aan het virus bezwijken, bijvoorbeeld aan een longontsteking, blijven onzichtbaar in de statistieken.

Veruit de meeste overleden patiënten zijn ouder dan 70 jaar. Tot nog toe zijn twee mensen onder de 50 jaar gestorven aan het coronavirus. Beiden leden aan ernstige onderliggende gezondheidsproblemen, aldus het RIVM.

Het instituut herhaalt dat „de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar lijken te worden”. Regionaal bespeurt het RIVM nog geen nieuwe trends: „Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is dit nog niet zichtbaar.”

Op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen lagen voor zover bekend op woensdag zeker 1106 coronapatiënten. Bij nog eens 45 ic-patiënten wordt Covid-19 vermoed, maar is de besmetting nog niet met een test vastgesteld. Ziekenhuizen geven ic-opnames door aan de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Omdat zij het erg druk hebben, zijn de cijfers mogelijk onvolledig.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dinsdagavond dat de ic-capaciteit al is opgeschroefd naar 1900 bedden, waarvan er zo’n 500 voor niet-coronapatiënten zijn gereserveerd. Zondag moet het totale aantal verder zijn toegenomen tot 2400.

Tot nog toe zijn op 28 maart de meeste mensen overleden (132), zo blijkt uit de onderliggende cijfers van het RIVM. Het hoogste aantal ziekenhuisopnames op één dag was vooralsnog op 24 maart, toen 517 patiënten binnenkwamen. In totaal hebben al meer dan vijfduizend Nederlanders met het coronavirus in het ziekenhuis gelegen.