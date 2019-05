Aantal motorrijbewijzen stijgt naar record

Het aantal mensen met een motorrijbewijs is afgelopen jaar gestegen naar bijna 1,5 miljoen.

In 2018 slaagden in totaal 28.743 mensen voor het afsluitende motorrijexamen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2017, blijkt uit een analyse van CBR-cijfers door BOVAG. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden op 1 januari van dit jaar 1.456.843 Nederlanders een motorrijbewijs; dat waren er ruim 12.000 meer dan een jaar eerder en bijna 47.000 meer dan op 1 januari 2014.

Het examensysteem voor lichte en zware motoren in combinatie met de leeftijd van de bestuurder werd in 2013 veranderd in drie categorieën, als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen. Dat zorgde in 2012 voor een kunstmatige piek in de animo voor het motorrijbewijs. Sinds de aanpassingen stijgt het aantal geslaagden elk jaar.

Daarnaast telde Nederland op 30 april van dit jaar met 740.129 het hoogste aantal motorfietsen ooit. In 1980 werd de grens van 100.000 motoren doorbroken. Het huidige aantal is ruim het dubbele van medio jaren ’90. De verkoop van nieuwe motoren steeg in de eerste vier maanden van 2019 met 20,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018, naar 5897 stuks. Dit was het hoogste verkoopcijfer in deze periode sinds 2009. In heel 2018 reden 13.104 nieuwe motorfietsen de showrooms uit, een toename van 2,9 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Ook de handel in gebruikte motoren verliep vorig jaar voorspoedig. In totaal 42.489 occasions werden verkocht. Dat was 15,1 procent meer dan in 2017.