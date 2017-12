Aantal moorden stijgt sterk na jaren van afname

Voor het eerst sinds jaren is het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland weer gestegen. Met een toename van 48 komt het moordcijfer dit jaar voorlopig uit op 159.

Dat blijkt uit cijfers van moordatlas.nl en van Elseviermisdaadjournalist Gerlof Leistra, die sinds 25 jaar alle moorden in Nederland bijhoudt. Vooral het aantal levensdelicten die worden gepleegd door een verward persoon steeg. Bijna een op de zes moorden is dit jaar gepleegd door iemand met een psychische stoornis. Zo was Michael P., verdachte in de zaak rond de moord op Anne Faber, patiënt in een psychiatrische kliniek.

In zo ongeveer alle genres steeg het aantal gevallen van moord en doodslag. „Roofmoorden, criminele afrekeningen, moorden waarbij Oost-Europeanen en asielzoekers betrokken zijn, alles”, zegt Eric Slot van moordatlas.nl. De stijging is opvallend omdat het moordcijfer sinds 2011 daalde.

Het aantal liquidaties is dit jaar volgens Slot iets gestegen, van vijftien naar zeventien. Toch blijft het lastig om uitspraken te doen over de achtergrond van moorden, omdat het motief lang niet altijd duidelijk is. Slot: „Een vermoorde drugsdealer kan ook slachtoffer zijn van een verkeersruzie.”

Limburg

Opvallend is dat het aantal moorden in Amsterdam daalde. Van 23 in 2016 naar 15 in 2017. Utrecht en Rotterdam kregen juist te maken met meer dodelijk geweld. De grootste stijging was in Limburg, waar vorig jaar slechts twee mensen om het leven werden gebracht en dit jaar vijftien. Ook in Friesland steeg het aantal moorden, van vier in 2016 naar tien in 2017.