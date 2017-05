Aantal mensen met huidkanker stijgt verder

Het aantal mensen met de meest agressieve vorm van huidkanker - melanoom - blijft stijgen. Kregen er in 1990 nog 1554 mensen een melanoom, in 2015 kwamen er 5887 nieuwe patiënten bij. Voorlopige cijfers voor 2016 geven 6787 nieuwe gevallen aan.

Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vrijdag. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker, die een op van de vijf Nederlanders tijdens zijn of haar leven treft. In 2014 waren er 53.000 nieuwe gevallen, bijna vier keer zoveel als in 1990. De stijging komt door het ‘zongedrag’ van mensen in de afgelopen decennia. De twee meest voorkomende andere huidkankersoorten - basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom - zijn goed te behandelen.

Zaterdag is het voor de vijfde keer Huidkankerdag. Mensen die zich vooraf hebben aangemeld, kunnen dan een huidcontrole laten uitvoeren door een dermatoloog.