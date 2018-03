Aantal meldingen euthanasie blijft stijgen

Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar met ruim acht procent gestegen. In totaal zijn in 2017 6.585 mensen geholpen bij het overlijden, meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de regionale toetsingscommissie euthanasie.

Die commissie toetst alle gevallen van euthanasie. In 2017 werd 99,8 procent van de gevallen als 'zorgvuldig' beoordeeld.

De groei van 8,1 procent is vergelijkbaar met de groei in voorgaande jaren. In bijna 90 procent van de gevallen gaat het om patiënten die lijden aan niet meer te genezen kanker, aandoeningen van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld Parkinson, MS, ALS), hart- en vaataandoeningen, longaandoeningen of een combinatie daarvan. Drie keer ging het om patiënten in een stadium van vergevorderde dementie, 166 keer was de beginfase van dementie de grondslag van het lijden.