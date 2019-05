Aantal meldingen bedreigde christenvluchteling beperkt

Het meldpunt bedreigingen van onder meer stichting Gave heeft in ruim vijf maanden drie meldingen ontvangen van vluchtelingen of migranten die problemen ondervinden vanwege hun christen-zijn.

Dat meldde stichting Gave donderdag desgevraagd. Het aantal meldingen is lager dan verwacht, zei woordvoerder Auke van der Helm.

Gave riep het meldpunt eind november samen met SDOK en Open Doors in het leven. De organisaties wilden hiermee de problematiek van bedreiging, discriminatie en intimidatie van vluchtelingen vanwege hun christen-zijn in kaart brengen en slachtoffers hulp bieden of doorverwijzen naar hulpverlening of pastorale zorg.

Eén melding ging over een asielzoeker in een azc die korte tijd een kamergenoot kreeg die zich agressief gedroeg ten opzichte van hem en spullen van hem stal. Een andere situatie betreft iemand die zowel op straat als op internet, via Facebook en een eigen website, wordt uitgescholden en bedreigd. Een derde melding is nog in onderzoek.

Het beperkte aantal meldingen geeft, aldus de woordvoerder, „niet aan wat er in werkelijkheid speelt onder migranten en vluchtelingen. De signalen dat er christenen en bekeerlingen zijn met gevoelens van onveiligheid zijn hiervoor te duidelijk.”

Als mogelijke oorzaken van het geringe aantal reacties noemen de organisaties dat het meldpunt bij degenen die worden bedreigd nog niet bekend is of dat zij verwachten dat een melding de situatie niet zal veranderen. „Het lijkt erop dat het meldpunt wel redelijke bekendheid heeft gekregen onder betrokken Nederlanders, maar nog niet onder vluchtelingen zelf”, aldus de woordvoerder. Hij zegt in gesprek te zijn met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). „Het COA heeft toegezegd om intern aandacht te besteden aan het meldpunt om in relevante gevallen te kunnen doorverwijzen.”