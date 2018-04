Aantal lintjes stijgt met  bijna 100

Bij de lintjesregen zijn vandaag iets meer onderscheidingen uitgereikt dan in 2017. Bij 2912 mensen werd vandaag een lintje opgespeld, tegen 2818 vorig jaar.

De stijging komt deels doordat 46 personen werden onderscheiden om hun afscheid van de gemeenteraad. Veel raadsleden die twaalf jaar of langer hebben gediend, krijgen kort na de verkiezingen een lintje. Sommige gemeenten wachten tot de lintjesregen.

Onderscheidingen voor echtparen

Een hoge onderscheiding was er voor prof. dr. ir. S. Korver uit Rhenen. Hij werd officier in de Orde van Oranje-Nassau. Korver heeft toonaangevende functies op het gebied van landbouw en voedselkwaliteit. H. L. Lagerweij uit Kootwijkerbroek werd ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij heeft veel betekend op het gebied van windenergie.

Vader en zoon Rademaker krijgen onderscheiding

J. van Noppen uit Amersfoort, hoofd communicatie bij zendingsbond IZB, werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele vrijwilligerswerk, onder andere als organist en dirigent. E. J. Brinks uit Lunteren werd lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege zijn werk als bestuurder bij de locatie Veldheim van Adullam en zorgboerderij De Veenhoeve in Ederveen. Ryan Eertink uit Rijssen werd lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwilligerswerk. Ryan heeft het syndroom van Down.

De oudste persoon aan wie een lintje werd uitgereikt, is de 105- jarige A. du Pon uit Vlaardingen. Hij begon in 1934 met vrijwilligerswerk en heeft dat tot op zeer hoge leeftijd gedaan. Hij zette zich onder meer in voor de kerk en als mantelzorger voor zijn vrouw. Du Pon werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. De jongste gedecoreerde was de 29-jarige darter Michael van Gerwen uit Vlijmen. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dezelfde kerk

In het Zeeuwse Kapelle werden vijf mensen lid in de Orde van Oranje-Nassau. Opvallend is dat ze alle vijf zijn aangesloten bij de gereformeerde gemeente van Kapelle-Biezelinge. Van de elf onderscheiden personen in Nunspeet zijn er zes betrokken bij de kringloopwinkel van Woord en Daad.

Lintjes voor ambtsdragers en vrijwilligers

Waarnemend burgemeester S. Stoop (SGP) van de gemeente Korendijk is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het lintje uit handen van de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Smit. De reden is onder meer zijn werk in de Provinciale Staten en het feit dat hij in diverse raden van toezicht zit. Stoop reikte eerst zelf een onderscheidingen uit aan een inwoonster van de gemeente Korendijk.