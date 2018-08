Aantal lekke banden op vakantie flink gestegen

De ANWB Alarmcentrale heeft de afgelopen maand 2300 autobezitters in het buitenland geholpen met een lekke band. Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van juli 2017.

Bijna de helft van hen had geen reservewiel in de wagen. De meeste meldingen van lekke banden komen uit Frankrijk, Duitsland en België, zo blijkt uit gegevens van de ANWB.

Met name in het weekeinde zorgt een lekke band voor veel vertraging. Iemand die bijvoorbeeld in Frankrijk op vrijdagavond een lekke band krijgt, moet er rekening mee houden dat hij of zij pas maandag de reis kan vervolgen. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van bepaalde bandensoorten en de openingstijden van garages en bandenbedrijven.

De ANWB adviseert om altijd een reservewiel mee te nemen op vakantie. Vaak hebben auto’s, om gewicht te besparen, niet standaard meer een reservewiel aan boord. De bond raadt vakantiegangers aan voor vertrek de banden na te lopen op beschadigingen, het profiel te controleren en de banden en het reservewiel op de juiste spanning te brengen.