Aantal ladingdiefstallen gelijk gebleven

In 2017 kwamen er bij de politie 237 aangiftes binnen van diefstal van lading uit vrachtwagens. Dat zijn er vijf meer dan in 2016, blijkt uit een politierapport over transportcriminaliteit. Lading werd het vaakst gestolen op de snelwegen A67, A2 en A73.

Vorig jaar werden 95 vrachtwagens gestolen, een daling ten opzichte van het jaar ervoor, toen er 106 trucks werden gestolen. De meeste diefstallen van vrachtwagens deden zich voor in Roosendaal. Het aantal diefstallen van vrachtwagens inclusief lading is gestegen van 25 in 2016 naar 34 in 2017.

In de gemeente Venlo werd het grootste aantal diefstallen van lading- en voertuigen mét of zonder lading geregistreerd. De ‘hotspots’ daar waren industriegebied Trade Port West en verzorgingsplaats Venlose Heide (A67). Ook op parkeerplaats Nobis in Asten en de parkeerplaats Hazeldonk-Oost vonden in 2017 veelvuldig (lading)diefstallen plaats.

Zeker twee keer was sprake van ladingdiefstal uit een rijdende vrachtwagen, ook bekend als de ‘Roemeense methode’. Dat gebeurde op de A73 en op de A15. Een toenemende trend sinds voorjaar 2016 is de diefstal van vrachtwagenladingen van hoge waarde op sterk beveiligde truckparkings. Daarbij gebruikten de dieven knipscharen voor metaal, snijbranders en vrachtwagens voor de afvoer van buit.