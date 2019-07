Aantal kinderontvoeringen fors gedaald

Het aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland is vorig jaar voor het eerst in vier jaar gedaald, met 23 procent. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Het aantal ontvoerde kinderen nam af van 288 in 2017 naar 221 vorig jaar. Ook het aantal kinderen die dreigden te worden ontvoerd nam af, van van 488 naar 287.

Volgens het centrum is de daling onder meer te danken aan meer preventie, waaronder mediation tussen de ouders, betere bewustwording bij ouders en scherpere controles door de marechaussee op Schiphol.

Van de 221 eerder genoemde kinderen zijn 147 kinderen vanuit Nederland en 74 naar Nederland ontvoerd. De meeste kinderen worden ontvoerd naar Duitsland, gevolgd door Polen, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. In bijna zeven op de tien gevallen is de moeder de ontvoerder, meer dan de helft van de ontvoerde kinderen is vijf jaar of jonger.

Volgens directeur Coşkun Çörüz is er bijna altijd een conflict tussen de ouders, meestal over waar de kinderen gaan wonen als een van de ouders naar het buitenland vertrekt. Preventieve mediation draagt er volgens hem vaak aan bij dat het niet tot een ontvoering komt.