Aantal kankerdiagnoses stijgt

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses stijgt, na de daling in de hoeveelheid constateringen eerder tijdens de coronacrisis. Dat bevestigt de Nederlandse Kankerregistratie na een bericht in Het Parool.

Waren er voor de uitbraak van het virus ongeveer 3500 nieuwe diagnoses per week, in de week van 30 maart dook dat aantal naar circa 2200. Volgens de meest recente cijfers, over de tweede week van april, zijn er ongeveer 2700 diagnoses gesteld. Dat het er nog steeds flink minder zijn, wordt deels verklaard door het wegblijven van senioren met het vermoeden van huidkanker. Ouderen vormen een risicogroep voor het coronavirus.

Aangenomen wordt dat mensen tijdens de coronacrisis liever niet naar het ziekenhuis gaan uit vrees voor besmetting of omdat ze de zorg niet willen belasten. Ook kan het zijn dat ze wel worden doorgestuurd naar het ziekenhuis, maar dat het daar aan capaciteit ontbreekt.

Artsen hebben echter opgeroepen om niet door te lopen met ernstige klachten of zorgwekkende symptomen, omdat die dan kunnen verergeren en in een later stadium vaak moeilijker te behandelen zijn.

De Nederlandse Kankerregistratie baseert zich op gegevens uit de pathologiedatabank PALGA.