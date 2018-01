„Aantal inbraken tijdens feestdagen gedaald”

Tijdens afgelopen kerst en oud en nieuw is opnieuw minder ingebroken in woningen dan het jaar ervoor. Een woordvoerder van de politie bevestigt een bericht hierover van de NOS.

Afgelopen kerst noteerde de politie achthonderd inbraken, tegenover 1068 het jaar ervoor. Daarnaast werden 536 inbraken die tijdens de jaarwisseling plaatsvonden gemeld, tegenover 727 een jaar eerder. Sinds 2014 daalde het aantal woninginbraken volgens de politie tijdens kerst met 31 procent en tijdens oud en nieuw met 41 procent.

Een duidelijke oorzaak voor de daling kan de woordvoerder van de politie niet geven. Mogelijk heeft het zogenoemde Donkere Dagen Offensief er aan bijgedragen, aldus de zegsman. Doel van dit offensief is om overvallen, straatroven en inbraken in de wintermaanden tegen te gaan. Juist deze donkere maanden zijn doorgaans een drukke tijd voor inbrekers, met een piek rond de feestdagen. Daarnaast is ook een bewustwordingscampagne gevoerd gericht op het voorkomen van woninginbraken.

Projectleider bij de politie Sybren van der Velden geeft verder aan dat over het hele jaar genomen het aantal meldingen van woninginbraken al jaren daalt. Ten opzichte van 2012 ligt het totaalaantal nu 40 procent lager. „Maar vergis je niet: het aantal ligt nog steeds hoog, net onder de vijftigduizend”, aldus Van der Velden.