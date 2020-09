Aantal ic-opnames boven alarmniveau

Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care wordt opgenomen, is de afgelopen dagen zo hard gestegen dat op het coronadashboard van de overheid de alarmbellen afgaan.

In de afgelopen drie dagen zijn er 31 mensen verplaatst naar een intensivecareafdeling, gemiddeld 10,3 per dag. De zogenoemde signaalwaarde, de grens waarbij extra maatregelen misschien nodig zijn, ligt op 10. De laatste keer dat het aantal intensivecareopnames boven de limiet uitkwam, was op 5 mei.

Het aantal positieve coronatests kwam op 11 september al boven de signaalwaarde, voor het eerst sinds half april. Daar wordt alarm geslagen wanneer in één dag tijd het virus bij meer dan 7 op de 100.000 mensen wordt vastgesteld. Daarom besloot het kabinet al tot maatregelen in sommige regio’s.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Nederland is gestegen tot 100.597. Dat is een toename van 2357 ten opzichte van dinsdag, een nieuw dagrecord. In de afgelopen zeven dagen kregen meer dan 14.000 mensen te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. Amsterdam-Amstelland had de grootste toename van het aantal besmettingen: 305; Rotterdam-Rijnmond volgde met 250.

Overplaatsing

Vanwege drukte in de ziekenhuizen zijn woensdag voor het eerst weer coronapatiënten overgeplaatst naar andere delen van het land. Veertien mensen verhuisden naar andere regio’s, een van hen ligt op de intensive care. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat woensdag weer van start is gegaan, denkt dat het aantal verzoeken om patiënten te verplaatsen de komende dagen „beduidend” zal toenemen. Het centrum stond sinds 25 mei „op de waakvlam.”