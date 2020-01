‘Aantal hotels in Amsterdam blijft toenemen’

Het aantal hotelkamers in de regio Amsterdam neemt nog altijd toe, ondanks de bouwstop die het stadsbestuur in 2017 invoerde. De Volkskrant heeft uitgezocht dat het aantal kamers in de stad zelf in vijf jaar tijd met een kwart is gegroeid, in de regio rondom Amsterdam was de stijging zelfs 40 procent.

Ondanks de bouwstop konden en kunnen er nog volop hotels worden gebouwd door eerder verleende vergunningen. Daardoor zijn er sinds 2015 nog 7700 hotelkamers bijgekomen en zijn er nog tientallen nieuwe hotels op komst. Toch komt volgens de krant het einde aan de groei wel in zicht. Sinds 2018 zijn er nog maar twee nieuwe vergunningen afgegeven.

Vrijdag gaat het grootste hotel van Amsterdam open, het ‘nhow Amsterdam RAI’, pal aan de ringweg A10. Het telt 650 kamers en is een opvallend ontwerp van Rem Koolhaas: drie gestapelde en ten opzichte van elkaar gedraaide driehoeken.