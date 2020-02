Aantal griepgevallen fors toegenomen

Het aantal griepgevallen is de afgelopen week stevig toegenomen en ligt nu boven de epidemische grens, meldt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL).

De griepepidemie die zich meestal in deze tijd van het jaar aandient, blijft vooralsnog uit. Van een epidemie is pas sprake als de aantallen twee weken achter elkaar boven de epidemische grens uitkomen.

Volgens het NIVEL waren er afgelopen week 72 griepgevallen per 100.000 inwoners. Dat zijn 14 gevallen meer dan de epidemische grens. Het NIVEL registreert een geval als iemand zich met griepverschijnselen bij de huisarts meldt en bij monsters uit neus en keel vervolgens een griepvirus wordt aangetroffen.

Het NIVEL opperde eerder al dat het relatief lage aantal geregistreerde gevallen mogelijk samenhangt met het relatief zachte weer, of met een effectieve werking van de griepprik. De vaccins bieden dit jaar bescherming tegen vier verschillende varianten van het influenzavirus. Dat waren er voorheen drie. Een andere mogelijke verklaring voor het uitblijven van een epidemie is dat de criteria om van een epidemie te kunnen spreken strenger zijn geworden. Vóór het griepseizoen 2019-2020 hanteerde het NIVEL een lagere epidemische grens van 51 gevallen per 100.000 inwoners.

Vorige week werden er 52 gevallen per 100.000 inwoners geturfd.