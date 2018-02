Aantal gevallen kanker licht gestegen

UTRECHT (ANP) Het afgelopen jaar is bij ongeveer 110.000 mensen in Nederland kanker geconstateerd. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder, maakte het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bekend.

Volgens het instituut is de vergrijzing een belangrijke oorzaak van de lichte toename. Kanker aan de spijsverteringsorganen, vooral darmkanker, was het afgelopen jaar de meest voorkomende vorm van de ziekte. Het ging in totaal om ruim een vijfde van het totaal. Daarna volgde prostaatkanker, huidkanker en borstkanker.

Bij mannen komt prostaatkanker het vaakst voor, met een aandeel van ruim 20 procent. Bij vrouwen was dit borstkanker (28 procent).

Volgens het centrum krijgen mannen iets vaker kanker (52 procent) dan vrouwen (48 procent).

Het IKNL baseert zich op cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie.