Aantal gevallen coronavirus in Nederland naar 38

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is gestegen tot 38. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn dinsdag 15 nieuwe gevallen gemeld. Van deze mensen liggen er 4 in ziekenhuizen, 10 mensen zijn thuis in quarantaine. Een patiënt was op doorreis in Nederland en is naar een opvanglocatie gebracht.

De meeste mensen hebben het virus opgelopen in Noord-Italië, of door contact met een besmet gezinslid. Van enkele patiënten is de besmettingsbron nog onbekend.