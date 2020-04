Aantal geëvacueerde bewoners Griendtsveen weer naar huis

Een aantal eerder geëvacueerde bewoners in het Limburgse dorpje Griendtsveen mag weer naar huis. Dat maakte de gemeente Deurne woensdagavond bekend. De betrokken inwoners waren dinsdag uit hun woningen gehaald in verband met de brand in de Deurnese Peel.

In totaal evacueerden de hulpdiensten dinsdagavond tussen de 50 en 60 huizen in Griendtsveen, Helenaveen en Liessel. De mensen uit Griendtsveen kunnen weer naar hun woningen terug.

Zo’n 20 huishoudens in Helenaveen kregen woensdag een voorwaarschuwing dat zij mogelijk hun huizen uit moeten, mocht de brand verder in hun richting oprukken. De brandweer stelt alles in het werk om uitbreiding van de brand daar te voorkomen.

De brand in de Peel is nog niet onder controle, aldus de gemeente Deurne.