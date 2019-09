Aantal euthanasieverzoeken Levenseindekliniek stijgt

Het aantal euthanasieverzoeken bij de Levenseindekliniek is dit jaar met 15 procent gestegen ten opzichte van 2018. Dat is opvallend, omdat het aantal euthanasiegevallen landelijk gezien juist stabiliseert. Volgens de kliniek heeft de stijging deels te maken met de verscherpte houding van justitie ten opzichte van euthanasie. Dat schrijft de Volkskrant.

Artsen zijn angstiger geworden’, zegt bestuurder Steven Pleiter. ‘Ze sturen meer patiënten naar ons door.’ De kliniek, die vanaf woensdag Expertisecentrum Euthanasie heet, werd in 2012 opgericht als een vangnet voor patiënten die bij hun eigen arts geen gehoor vinden met hun euthanasieverzoek. Een paar jaar geleden leek het aantal euthanasieaanvragen bij de kliniek te stabiliseren rond de 210 per maand. Sinds begin dit jaar komen er maandelijks gemiddeld 256 euthanasieverzoeken binnen. In juli was er een record van 308.

Levenseindekliniek past werkwijze aan