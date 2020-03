Aantal doden door coronavirus stijgt met 93 naar 864

Het coronavirus heeft al zeker 864 levens geëist in Nederland, een toename van 93 sinds zondag, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de GGD’en in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.

„Werkelijke aantallen zijn hoger dan gerapporteerd. Dat geldt ook voor de sterfgevallen”, bevestigt een woordvoerster van het RIVM. Het is onbekend hoe groot die zogeheten onderrapportage is. In ziekenhuizen zullen besmettingen niet snel onopgemerkt blijven. Mensen die met ernstige luchtwegklachten worden opgenomen, worden standaard getest op het coronavirus.

Het aantal ziekenhuisopnamen is in een dag met 507 toegenomen. Het RIVM signaleert dat in Noord-Brabant de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames doorzet. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg waren juist relatief veel ziekenhuisopnames. In de overige provincies is dit aantal „stabiel laag”.

Op de intensivecareafdelingen liggen volgens de laatste cijfers 995 ernstig zieke patiënten bij wie het virus is vastgesteld en ook nog zo’n 60 mensen die het waarschijnlijk hebben opgelopen, maar van wie nog geen testuitslag binnen is. Ook hier kan het werkelijke aantal hoger liggen, omdat behandeling voor administratie gaat. Ziekenhuizen geven opnames op de ic door aan de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Rond 14.00, het tijdstip waarop het RIVM de stand van zaken dagelijks publiceert, raakte de website van het instituut overbelast en was die niet meer voor iedereen bereikbaar.