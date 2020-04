Aantal doden door coronavirus stijgt met 83 tot 3684

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 3684. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 83 nieuwe meldingen gekregen over sterfgevallen van de GGD’en in het land.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, aangezien de registratie beperkingen kent en een of meerdere dagen achterloopt. Bovendien ontbreken in de statistieken mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 110. Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn er 9704 opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen dagen is op dit vlak een dalende lijn te zien.

De teller van het aantal vastgestelde coronabesmettingen staat nu op 32.655, een toename van 1066. Ook hiervoor geldt dat het werkelijke aantal Nederlanders dat het coronavirus heeft opgelopen, hoger ligt. Niet iedereen wordt getest.

Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Komende dinsdag maakt het kabinet bekend wat de maatregelen worden na 28 april.

De gemeenten met de meeste in het ziekenhuis opgenomen patiënten liggen met name in Limburg en Noord-Brabant, zoals Peel en Maas, Boekel, Cranendonck en Bernheze. Ook de gemeente Oudewater in Utrecht staat in de top 10.