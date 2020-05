Aantal doden door coronavirus stijgt met 54

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 5510. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 54 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal gemelde sterfgevallen ligt op dinsdag meestal wat hoger dan op andere dagen. Dat komt doordat GGD’en de overlijdens tijdens het weekeinde vaak op maandag doorgeven. Het wil niet zeggen dat deze 54 mensen allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35 naar 11.378. Het aantal opnames ligt nu al bijna een maand lang onder de 100 patiënten per dag.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 42.984. Dat zijn er 196 meer dan op maandag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Volgens het RIVM daalt het aantal sterfgevallen onder bewoners van verpleeghuizen. Half april stierven dagelijks ongeveer tachtig bewoners van zulke locaties. In de laatste week ligt het aantal overlijdens in deze groep elke dag onder de twintig.

In Maastricht en Boxtel zijn de afgelopen week relatief veel coronagevallen vastgesteld. Over het algemeen zijn Oost-Brabant, Noord-Limburg en het noorden van de Veluwe nog steeds de zwaarst getroffen gebieden.