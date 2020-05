Aantal doden coronavirus loopt op tot 5168

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 5168, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 86 sterfgevallen doorgekregen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 89 naar 11.126. Het aantal positief geteste personen nam met 317 toe tot 41.087. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Overlijdens en opnames in het weekeinde worden vaak op maandag verwerkt en doorgegeven, en komen dan naar buiten in de cijfers van dinsdag. Het aantal doorgegeven sterfgevallen op dinsdag (+86) is hoger dan het aantal van 26 op maandag.

Het aantal overlijdens door Covid-19 is het hoogst in Noord-Brabant (1407), gevolgd door Zuid-Holland (969), Noord-Holland (679), Limburg (655) en Gelderland (607). In Groningen werd het kleinste aantal sterfgevallen door corona (13) geregistreerd.