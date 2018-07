Aantal diefstallen personenauto’s neemt af

Het aantal diefstallen van personenauto’s is opnieuw fors gedaald. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er 3643 gestolen, tegen 4254 in dezelfde periode van 2017. Dat is een afname van ruim 14 procent, zo meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) woensdag.

De afname is het resultaat van intensieve samenwerking bij de opsporing, blijvende aandacht voor preventie en toenemende connectiviteit van moderne voertuigen, stelt het AVc. „Dat laatste betekent dat je tegenwoordig gewoon op een app kunt zien waar jouw auto is”, legt directeur Titus Visser uit.

Die techniek zorgt er ook voor dat het aantal personenauto’s dat na diefstal werd gevonden, is gestegen naar 37,3 procent. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 34,9 procent.

Visser: „We slagen er kennelijk in om een dusdanig ongemak te creëren voor de autodief, dat het minder interessant wordt en hij het de rug toekeert. We zien nu al twee à drie jaar een trend van forse dalingen. Maar zo’n grote daling als in de eerste zes maanden van dit jaar, heeft ons wel verrast.”

De stichting noemt het opvallend dat er 160 hybride-voertuigen werden gestolen, een stijging van 77 procent ten opzichte van 2017. Vooral de Toyota-modellen RAV-4 en Auris zijn favoriet. „Waarom hybrides vaker worden gestolen, is lastig te verklaren. Mogelijk komen er in sommige landen meer van dit soort auto’s op de weg, waardoor een vraag ontstaat naar onderdelen. Daar kunnen criminele groepen dan op inspelen”, aldus Visser.

Van reguliere personenauto’s zijn de Volkswagenmodellen Polo en Golf en de BMW 3er-Reihe populair bij criminelen.