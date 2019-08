Aantal crematies neemt verder toe

Steeds meer Nederlanders laten zich na hun overlijden cremeren. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Meer dan twee derde van de mensen kiest inmiddels voor een crematie.

In het jaar 2000 koos nog 49 procent voor een crematie, die over het algemeen goedkoper is dan een begrafenis. In 2010 bedroeg het percentage mensen dat voor crematie koos 57 procent; aan het eind van het tweede kwartaal van dit jaar steeg dat tot 67 procent. In 2018 kwam het aantal crematies voor het eerst boven de 100.000 uit.