Aantal coronapatiënten op intensive care richting 500

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen nadert de 500. Mogelijk zijn het er al meer, omdat de registratie achterligt op de werkelijkheid. Aan de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie waren dinsdag aan het begin van de avond 492 ic-opnamen doorgegeven door ziekenhuizen.

„Wegens drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn”, waarschuwt de stichting. „Ook is het mogelijk dat patiënten met vertraging worden toegevoegd.”

Ook de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NIVC) houdt de stand van zaken bij, maar heeft dinsdag nog geen nieuw cijfer naar buiten gebracht. De teller staat er sinds maandagavond op 487. Artsen beschikken overigens over een besloten systeem waarop ze kunnen zien in welk ziekenhuis nog plek is.

Het aantal beschikbare plaatsen is van groot belang voor mensen met Covid-19 die er slecht aan toe zijn. Ze worden vaak twee tot drie weken aan de beademing gelegd.

De ic-capaciteit is normaal zo’n 1150 bedden. Momenteel wordt dat aantal overal uitgebreid. De NVIC zei eerder voor deze week te zijn voorbereid op een totaal van 500 tot 1000 ic-patiënten met Covid-19.